Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de adliyede! Gökçek ailesine yurt dışı para transferi soruşturması

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla iki saat ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Gökçek çiftinin bugün saat 14.00'te savcılık karşısına çıkması bekleniyor.

BAŞSAVCILIK 29 AĞUSTOS'TA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yurt dışına kaynağı belirsiz finansal transferler yapıldığına yönelik iddiaların basına yansımasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti:

İddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağırel soruşturma kapsamında dosyaya "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü adliyeye gelerek "şüpheli" sıfatıyla yaklaşık iki saat süresince savcıların sorularını yanıtladı.

Dosyayı derinleştiren savcılık, şirket kayıtları ve mali akışlar kapsamında Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de "şüpheli" olarak ifadesinin alınmasına karar verdi.

ÇİFT BUGÜN SAAT 14.00'TE SAVCILIKTA OLACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebligatı doğrultusunda Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek, 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Ankara Adliyesi'nde hazır bulunacak.

Soruşturma savcısının yurt dışı bağlantılı şirket hesapları, mal varlığı bildirimleri ve para hareketlerine ilişkin hazırladığı soruları yönelteceği öğrenildi.

İLK DEFA SORUŞTURMA GEÇİRMİYORUM DEMİŞTİ

Cuma günkü ifadesinin ardından adliye önünde kameraların karşısına geçen Melih Gökçek, kendine yönelik suçlamaları reddetmişti.

1994 yılından bu yana 600 civarında soruşturma ve adli inceleme geçirdiğini ve tamamından takipsizlik aldığını savunan Gökçek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnşallah savcılığın yaptığı bu soruşturma bitecek ve neticeyi alacağız. Merak etmeyin, hepinizle televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek çekinen adam değildir. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım, kararın çıkmasını merakla bekliyorum."