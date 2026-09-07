Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede! Ahmet ve Hülya Gökçek adli kontrolle serbest bırakıldı

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in mahkemedeki işlemleri tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede! Ahmet ve Hülya Gökçek adli kontrolle serbest bırakıldı
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Ankara Adliyesi’ne gelerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek'in işlemleri karara bağlandı. İkili, "şüpheli" sıfatıyla verdikleri ifadenin ardından hakimlik tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, alınan ifadelerin ardından şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

KAYIT DIŞI PARA AKTARIMI İDDİALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hukuki süreç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve ailesi hakkında geçen hafta resen başlatılmıştı. Dosyanın temelini, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığına ilişkin iddialar oluşturuyor. Başsavcılığın bu iddialar üzerine harekete geçtiği geniş çaplı soruşturma aktif olarak devam ediyor.

CUMA GÜNÜ MELİH GÖKÇEK İFADEDEYDİ

Soruşturmanın önceki aşamalarında ilk ifadeler geçtiğimiz hafta sonuna doğru alınmıştı. Cuma günü, eski başkan Melih Gökçek de dosya kapsamında savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Bu gelişmenin ardından savcılık makamı, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'i de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.

Çağrı üzerine adliyeye gelen çift, yasal işlemlerini tamamlayarak binadan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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