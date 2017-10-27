Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediyenin anons sisteminden çalışanlarına veda konuşması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek belediyenin anons sisteminden çalışanlarına veda konuşması yaptı.



Hürriyet'ten Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre; Gökçek’in koridorlardan da duyulan veda konuşması şöyle:



"Aslında şuanda yaptığım sizlere bir veda konuşması, 23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var, iyi günlerimiz var, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara’yı inşa ettik. Bugün Ankara modern bir şehirse sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü bir borç biliyorum. Belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlarımız olmuştur, ondan dolayı da hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun.

