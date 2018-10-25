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Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya: Vallahi tozunu atarım

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hayati Yazıcı'nın Melih Gökçek hakkındaki söylediklerine cevap verdi.

Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya: Vallahi tozunu atarım

Hayati Yazıcı'nın NTV ekranlarında Melih Gökçek için "Bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım." sözlerinin ardından Melih Gökçek'ten cevap geldi. 

"Benim sabrımı taşırma" diyen Gökçek, "kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin" paylaşımında bulundu.

İşte Melih Gökçek'in Hayati Yazıcı'ya verdiği yanıt:

Ya sabır celle calalühü...

Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum... Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin...

Hadi yiğitsen devam et... Benim sabrımı taşırma... Vallahi tozunu atarım...


 

Etiketler; #melih gökçek #hayati yazıcı
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