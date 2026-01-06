Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Yayınlanma:

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu isimlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde kokain maddesine rastlandı. Hazırlanan raporların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacakEn düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacakEkonomi
Spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyede: 4. kez ifade verdiSpiker Ela Rümeysa Cebeci adliyede: 4. kez ifade verdiGündem
uyuşturucu pozitif
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Hız sınırı, makas ve telefon kullanmanın bedeli ağırlaşıyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu
Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Çok Okunanlar
4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı? 4 milyon TL’yi 32 günlüğüne bankaya koyan ne kazandı?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
2026 araç muayene ücretleri belli oldu 2026 araç muayene ücretleri belli oldu
Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor! Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor!
Tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün neler oldu?