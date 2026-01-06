Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu isimlerden alınan örneklerde yapılan incelemelerde kokain maddesine rastlandı. Hazırlanan raporların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...