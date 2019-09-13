Meltem Ayvalı: Çözüm HDP'nin kapatılmasıdır

Evlatlarını PKK'dan kurtarmak isteyen ailelerin Diyarbakır'daki eylemi her geçen gün büyüdü. Hedef saptırmak isteyenler ise HDP'yi aklama telaşına girdi.

Millet İttifakı, annelerin eylem adresinin yanlış olduğu iddiasını savunuyor. PKK'nın elindeki çocukların HDP'den değil devletten istenmesi gerektiğini öne sürüyor.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise anneler üzerinden yeni bir açılım çağrısı yapıyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, HDP'yi gizleme ve açılım başlatma çabalarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Ayvalı, çözümün terörle mücadelenin başarıya ulaşmasından geçtiğini vurguladı.

Öte yandan Diyarbakır'daki annelere bir destek de Aydın Öncü Kadın'dan geldi. Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı Binası'nda Öncü Kadın Başkanı Zühre Genişel Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirtti.



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