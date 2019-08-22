Vatan Partisi Öncü Kadın Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları örgütlemek üzere ziyaretlere başladı. Geçtiğimiz haftalarda İzmir ve Düzce’de partili kadınlarla buluşan Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı’nın bu seferki durağı Antalya’ydı. Genel Sayman Mihriban Tatar ile birlikte Antalya Öncü Kadın örgütünü ziyaret eden Ayvalı yerel basın mensupları ile buluşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu

Basın emekçileri ile buluşmasında Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını doğru ve zorunlu bulduklarını belirten Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı; "Türk ordusu ve Türk polisi terörün üzerine yürürken; belediye kaynaklarının terör örgütü için seferber edilmesine, belediye başkanlarının terör propagandası yapmasına devlet göz yumamaz. Şu an atılması gereken en doğru ve en hukuki adım HDP’nin kapatılmasıdır. HDP PKK’nın partisidir. Anayasamıza ve Siyasi Partiler Kanunumuza göre hiçbir siyasi parti terör faaliyeti yürütemez." dedi.



Ayvalı’nın gündeminde eşler buluşması da vardı. Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun basına açık gerçekleşen ve “Yüreğimiz Selahattin Demirtaş’la” mesajının verildiği buluşmasını sert sözlerle eleştirdi. Bugünlerde en tehlikeli söylemin HDP’nin meşrulaştırılması olduğunu ifade eden Ayvalı; “CHP’nin HDP ile işbirliği yeni değil. Adalet Yürüyüşü kendilerinin ifadesiyle Selahattin Demirtaş’ın çığlığıydı. PKK ve FETÖ’ye özgürlük için Ahmet Türk ile kol kola yürüyenler doğal olarak bugün Ahmet Türk’ün yönettiği belediyeye kayyum atanmasına karşı çıkıyor. Bu yürüyüşlerin ardından CHP-HDP-İyi Parti seçim ittifakları yapıldı, Demirtaş’ın çizgisini beğenen İmamoğlu belediye başkanı oldu. Eşler buluşması da HDP’yi güzelleştirme girişiminin bir parçasıdır. Ne yaparsanız yapın Amerika’nın binlerce tır silah verdiği terör örgütünden talimat alanları güzelleştiremesiniz. O buluşmadan modern Türkiye tablosu ya da ‘dünyayı kurtaracak kadınlar’ çıkmaz. Türk kadınının yüreği Selahattin Demirtaş’la değil Aybüke Yalçın’la, Nurcan Karakaya’yla, şehit eşleriyle, anneleriyle çarpmaktadır. HDP Türkiye’nin en Amerikancı dolayısıyla en gerici partisidir. Atatürk Cumhuriyetini silahla yıkmaya çalışan PKK’nın siyasi uzantısıdır. Türk kadını ise devrimlerle yeniden doğmuştur. PKK’nın, HDP’nin karşısındadır. Cumhuriyete, kazanımlarına sahip çıkacaktır” dedi.







Bağımsız bir ülkede başı dik ve özgür yaşayabileceklerini belirten Ayvalı, kadınların öncelikli gündemlerinin vatan, üretim, eşitlik olduğunu belirtti. Sorunların örgütlü mücadeleyle çözüleceğini vurgulayarak Antalyalı kadınları Vatan Partisi’ne üye olmaya davet etti.



Basın açıklamasının ardından Vatan Partili kadınlarla toplantı yapan Öncü Kadın Genel Merkez yöneticileri Antalya’da bir Üretici Kadınlar Kurultayı düzenleme kararı aldı. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde de yapılması gerekenler planlandı. Toplantıda kadınların sorunları ve çözümler üzerine uzun tartışmalar yapıldı.



Öncü Kadın Genel Merkezi il örgütleri ile buluşmaya devam edecek. Genel Başkan Meltem Ayvalı 26 Ağustos Pazartesi günü Eskişehir’de, 31 Ağustos Cumartesi günü de Kayseri’de olacak. Türkiye turu Konya, Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Malatya, Adıyaman, Erzincan ziyaretleriyle devam edecek.



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