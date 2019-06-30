Meltem Ayvalı, Öncü Kadın Genel Başkanı oldu

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya giden "Öncü kadınlar" yeni genel başkanını seçti. "Vatan, Üretim, Eşitlik için Atılım" sloganıyla düzenlenen kurultayla Meltem Ayvalı, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı seçildi. Kurultayda Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Kadın sorununun vatan sorunu olduğunun altını çizen Ayvalı "Türk kadınıyla buluşmak için atağa geçeceklerini" söyledi

Ankara'da buluşan binlerce "Öncü kadın" kadın mücadelesine önderlik edecek yeni yöneticilerini seçti. Türkiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmanın sözünü verdi.



Vatan Partisi Öncü Kadın Olağanüstü Genel Kurultayı "Vatan, Üretim, Eşitlik için Atılım" sloganıyla Ankara'da toplandı. Kurultaya Türkiye'nin dört bir yanından Öncü Kadın delegesi katılım sağladı.



Gün boyu siyasi tartışmaların yapıldığı, yeni döneme ışık tutacak fikirlerin gündeme getirildiği kurultayın sonunda delegeler sandığa gitti. Yapılan oylamada daha önce Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Meltem Ayvalı, Öncü Kadın'ın yeni Genel Başkanı seçildi.



Kongrede delegelere hitap eden Ayvalı, emekçi ve devrimci Türk kadınıyla buluşarak yeni dönemde atağa geçeceklerini vurguladı.



Ayvalı, kadınların yaşadığı sorunlara devrimci çözümler üreteceklerini söyledi.



ulusal.com.tr











