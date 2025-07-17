Memleket Partisi ne zaman kapanıyor? CHP’ye katılım tarihi açıklandı

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partinin 21-22 Temmuz’da kapanacağını ve CHP çatısı altında yola devam edeceklerini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Memleket Partisi ne zaman kapanıyor? CHP’ye katılım tarihi açıklandı
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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, partisinin kapanacağını ve CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Güven, kapanışın 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş kararının ardından yapılan açıklamada, parti yöneticileri de CHP’ye katılım sürecini başlatma kararı aldı.

Güven’in açıklamaları şöyle:

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.

Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

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