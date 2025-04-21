Memur-Sen’den Birleşmiş Milletler’e Gazze tepkisi

İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze’de sürdürdüğü katliamlar nedeniyle sessiz kaldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler, Ankara'da protesto edildi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Memur-Sen öncülüğünde düzenlenen eyleme, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendikacılar da katıldı. Eylemciler, Birleşmiş Milletler Ankara Temsilciliği önüne siyah çelenk bıraktı.

"BM'nin etkisizliğini ve çaresizliğini göstermek için bu siyah çelengi bırakıyoruz." ifadeleriyle sembolik mesaj verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin’de uyguladığı baskı ve saldırıların insanlık suçu olduğunu söyledi. Yalçın, ABD'nin bu süreçteki rolüne de dikkat çekti.

“Her yerde, her zaman, İsrail’in ve ABD’nin başını çektiği emperyalizmin işlediği insanlık suçlarını en yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Uluslararası örgütlerin tavrının İsrail'in saldırganlığına zemin hazırladığını savunan Yalçın, çifte standarda tepki gösterdi:

“Uluslararası toplumun sessizliği ve eylemsizliği, soykırımcının cesaretini artırıyor. Bu çifte standart artık kabul edilemez boyuttadır.”

Birleşmiş Milletler’e seslenen Yalçın, sadece kınama mesajlarının yeterli olmadığını vurguladı:

“Artık somut adımlar görmek istiyoruz. İsrail’e karşı siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Biz, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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