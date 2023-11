Memur-Sen'den Filistin'e Destek Eylemi!

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "40 gündür artık insanlık için her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs'tür." dedi. Melike Hatun Camisi önünde cuma namazı öncesinde toplanan Emekli Memur-Sen üyeleri, İsrail güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarını protesto etti.

Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, "40 gündür artık insanlık için her yer Filistin, her yer Gazze, her yer Kudüs'tür." ifadelerini kullandı. Küçükkösen, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, ölü ve yaralıların sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtti. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden bu yana binlerce kişinin halen kayıp olduğunu vurgulayan Küçükkösen, bugüne kadar Gazze'ye atılan bombaların yıkım gücünün İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombaların iki katı büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Küçükkösen, İsrail ordusunun Gazze'yi cami, okul, hastane demeden bombalayarak sivilleri hedef aldığını belirterek, "200 binden fazla bina yerle bir oldu, gazetecileri, doktorları, sağlık çalışanlarını, acil kurtarma ekiplerini, sivil insanları katlediyorlar." değerlendirmesini yaptı. Yaşanan katliamlara yönelik Birleşmiş Milletler'in sessiz kaldığını, Gazze ordusunun İsrail dışında Amerika, İngiltere, Fransa, Hindistan, İtalya ve Almanya'ya da direndiğini belirten Küçükkösen, dünyanın bütün sömürgeci ülkelerinin de İsrail ile ittifak halinde olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye uygulananlar için "Yüzyılın soykırımı" tanımlamasını yapan Küçükkösen, şöyle devam etti: