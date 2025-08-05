Memur-Sen’den toplu sözleşme çağrısı: “Kamu işvereni 12’sini beklememeli, teklifle masaya gelmeli”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamındaki ön müzakere toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Görüşmelerde 11 hizmet koluna dair ön müzakerelerin tamamlandığını belirten Yalçın, artık tam müzakereye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında sürecin ciddiyetine dikkat çeken Yalçın, “Hiç vakit kaybetmeden müzakere sürecini işletmek mecburiyetindeyiz. Ön müzakerelerde yapılan tutanak sisteminin, esas müzakerelerde de mutlaka yapılması gerekiyor. Takvim dar, süre yetersiz ve görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda” ifadelerini kullandı. Sürecin ağır ilerlemesine tepki gösteren Yalçın, “Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk oturumdan bu yana 10 gün geçti. Kamu işvereni, müzakerelere mutlaka teklifle gelmeli, ayın 12’sini beklememeli” dedi.

“BAKANLIK DİKKATİNİ MEMURLARA VERMELİ”

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün sonuçlanmasını olumlu bulan Yalçın, gözlerin şimdi kamu görevlilerine çevrilmesi gerektiğini belirtti. “Zaten süre sorunumuz var. Bu süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dikkatlerinin tamamen kamu görevlilerine odaklanması son derece önemli” diyerek beklentilerini dile getirdi.

“EMEKLİLERİN HAKKI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Bir önceki toplu sözleşmede kamu işvereniyle anlaşma sağlanamamasının ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatan Yalçın, özellikle emeklilerin mağduriyetine değindi. “Emeklilerin seyyanen zam alamamış olmasına her fırsatta dikkat çektik. Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı. Orta Vadeli Planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli” açıklamasını yaptı.

Memur-Sen olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayan Yalçın, “Alım gücümüzün yükseldiği, piyasa gerçeklerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme dönemi olsun diye bütün gayretimiz” şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE VE İKRAMİYE TALEBİ YİNELENDİ

Yalçın, daha önceki toplu sözleşme görüşmelerinde alınan tavsiye kararına da dikkat çekti. “1. dereceye 3600 ek göstergeyi önceki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tavsiye kararı olarak aldık. Dönemin sonuna kadar çalışılması konusunda burada bir uzlaşı sağladık. Onun için 2025’in sonuna kadar bunun tamamlanma mecburiyeti var. Bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor” dedi.

Ayrıca memurların ikramiye alamayan tek çalışan kesim olduğuna dikkat çeken Yalçın, bu eşitsizliğin son bulması gerektiğini belirterek ikramiye talebini yineledi.