Memur sendikalarından zam çıkışı: Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı bazı sendikalar, Ankara’daki çeşitli kamu kurumları önünde düzenledikleri basın açıklamalarıyla, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifinin memur ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını vurguladı.

Memur-Sen ile Birlik Haber-Sen, PTT Başmüdürlüğü önünde toplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

PAZARTESİ GÜNÜ TÜM TÜRKİYE'DE İŞ BIRAKMAYI KARARLAŞTIRDIK

“Yarın gelecek teklif, müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakmayı kararlaştırdık, yarınki teklifi bekliyoruz. Üretimden gelen gücümüzü, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmakta sonuna kadar kararlıyız.”



Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, kamu işveren heyetince yapılan teklifte refah payının ve taban aylığının olmadığını belirterek, “Kira artış oranı yüzde 41 seviyesine ulaştı. Yalnızca düşük enflasyon verilerine dayandırılmış bir zam önerisi kabul edilebilir değildir.” dedi.

Türkiye Kamu-Sen, Sağlık-Sen ve Emekli Memur-Sen temsilcileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YENİ VE GERÇEKÇİ BİR TEKLİF GETİRİN

“Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları, geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin.”



Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de teklifin beklentilerini karşılamadığını belirterek revize edilmesini talep etti. Açıklamaların ardından Sağlık-Sen üyeleri bakanlık önünde 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, zam teklifine tepki için Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz şunları söyledi:

“Toplu sözleşme masasının, sorunların çözüldüğü, umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını diliyoruz. Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir.”

BU TEKLİFLE BİR PAZARLIK YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise şunları kaydetti:

“Açıkça ifade ediyorum ki, bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil. Bu teklif, toplu sözleşme görüşmeleri için bir zaman kaybından başka bir şey değil.”



Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Sincan Etimesgut Tapu Kadastro Müdürlüğü önündeki açıklamasında, ilk teklifin “adaletten ve gerçeklerden uzak” olduğunu söyledi.

Mühendis Tek-Sen ise yazılı açıklamasında, alım gücünü koruyacak, enflasyon farkını anlık yansıtacak ve ülkenin refahından hak edilen payı alacak adil bir ücret talebini dile getirdi.