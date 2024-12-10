Memur ve emeklilerden Hükümete çağrı: Refah payı şart!

Memur ve memur emeklileri meydanlara indiler. En az yüzde 30 refah payı talep ettiler. Memur ve emekliler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde tepki gösterdiler. Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini anlattılar:

"Yapılan 7 ayrı toplu sözleşmenin sonucunda memurlarımızın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında emeklilerimizin büyük çoğunluğu ise açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldı."

Kamu çalışanlarının örgütlü olduğu Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Cengiz, 2025 Bütçesi'ne eklenmesi için taleplerini sıraladı:

"Memur ve emekli maaş artışlarına, ülkenin son beş yıllık büyüme oranları toplamında yüzde 30’dan az olmamak üzere ilave refah payı verilmesini, harcırah, tayin bedeli, fazla çalışma ücreti, giyim yardımı, yiyecek yardımı gibi hususların piyasa rayiçlerine getirilmesine yönelik bütçe kanununda revizyon yapılması önem arz etmektedir."

Hükümetin söz verip yerine getirmediği hususları hatırlatan Cengiz, torba yasa ile hayata geçirilmesini önerdi:

"Birinci dereceye gelmiş tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını, seyyanen zammın taban aylıklara yansıtılarak emeklilikte de geçerli olmasının sağlanması, kamuya alımlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatların kaldırılması torba yasaya dahil edilmelidir."