Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı maaş zammının oranları belli oldu. İlk 5 ayın enflasyon oranı 4'ü geçerek 4,99 olduğu için memurlar şu an yaklaşık yüzde 1'lik zam hakkı elde etti. Ancak 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine göre bu rakamın düşme veya artma durumu da var.

Memur ve memur emeklisinin ikinci 6 ay için Temmuz'da alacağı maaş zammı için geri sayım sürüyor.3 Haziran'da Mayıs ve son 5 ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte matematik hesapları da başladı.Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeye göre 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci ayı içinse enflasyon farkı ile birlikte yüzde 5 zam alacak. TÜİK'in açıladığı verilere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 4,99 oldu.Bu durumda ilk altı ay için yüzde 4 zam alan memurlar ortaya çıkan enflasyon farkından dolayı ikinci altı ay için yaklaşık yüzde 1'lik zam oranı kazanmış durumda.Memur ve memur emeklilerin maaşına ilişkin zam oranlarını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı netleştirecek. Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine göre şu an için elde edilen yüzde 1'lik zam oranının artma veya azalma ihtimali var.Ekonomistlerin tahminlerine göre Haziran ayı rakamlarıyla birlikte 2019'un ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Böyle olma durumunda ise memurlar 2019'un ikinci altı için yüzde 2,5 enflasyon farkı, yüzde 5 de toplu sözleşmeden olmak üzere toplamda yüzde 7,5 zam alacak.Memur ve memur emeklilerinin dışında kalan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise her 6 ayda bir geçmiş 6 ayın tüketici enflasyonu kadar zam yapılıyor.