Aydınlık yazarı İsmet Özçelik bugünkü köşesinde memura ve emekliye ne kadar zam yapılacağını yazdı. Peki, ocak ayında memura, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik bugünkü köşesinde memura ve emekliye ne kadar zam yapılacağını yazdı.



Özçelik yazısında, "Enflasyon gerçeğinden ne kadar eksik çıkarsa memura, emekliye, kamu işçisine verilecek zam oranı o kadar düşük olacak." dedi



İsmet Özçelik'in yazısı şöyle;

Hükümet "yandaş" sendika ile toplu sözleşme yaptı.

Memurlara 2018 için öngörülen zam 4+3,5.

2019 için de 4+5.

Ama hesaplar çok erken şaştı.

Bu yılın ilk 6 ayında enflasyon 9,7 oldu.

Yıl sonu enflasyonu ise tartışmalı.

Yeni Ekonomik Programa göre 20,8.

Merkez Bankasının geçen haftaki tahmini ise 23,5.



TÜİK’DEKİ DEĞİŞİKLİK ENFLASYONA YANSIYACAK MI?

Eylül ayında yüzde 24,5’ti.

Hükümet rahatsız oldu.

Önce TÜİK’te düzenleme (!) yapıldı.

Enflasyon hesabı yapan birimin başı değiştirildi.

Bugün ekim ayı enflasyonu açıklanacak.

Üretici enflasyonu yüzde 46’yı aşmıştı.

Bunun TÜFE’ye yansıması normal.

Ama bakalım TÜİK’teki değişiklik enflasyona nasıl yansıyacak?



YOĞUN ÇABA

Eylül ayı enflasyon patlamıştı.

Yüzde 6,3 oldu.

Uzmanlara göre ekim, kasım, aralık aylarında da enflasyon yüksek olacak.

2018 için beklenti en az yüzde 30.

Ama hükümet enflasyonu düşürmek (!) için yoğun çaba harcıyor.

Gerçekte olmasa bile kağıt üstünde düşürmeye kararlı.

Emekçiler ise beklemede.



NEDEN?

İşçi, memur, emekli, ... 2018 yılı enflasyonu neden çok merak ediyor?

2019 yılı Ocak zamları çıkacak enflasyona göre belirlenecek de ondan.

Peki, ocak ayında memura, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

Toplu sözleşmeye göre yüzde 4.

Ama bir de enflasyon farkı var.

Temmuz ayında enflasyon farkı, normal zammı aşmıştı.

Yüzde 9,7’lik enflasyon tamam.



YENİ ZAM

Yıl sonunda enflasyon yüzde 30 olursa ocakta yüzde 20,3’lük enflasyon farkı verilmesi gerekiyor.

Bir de toplu sözleşme hükümlerine göre 2019 yılı ilk yarısı için verilmesi öngörülen yüzde 4’lük maaş artışı var.

Toplam zam oranı yüzde 24,3.

Ama hükümet bu zammı vermemek için kıvranıyor.

Bu nedenle enflasyonu düşürmek (!) için her yolu deniyor.

Enflasyon gerçeğinden ne kadar eksik çıkarsa memura, emekliye, kamu işçisine verilecek zam oranı o kadar düşük olacak.



YENİ ARAYIŞLAR

Bu arada yeni çalışmalar da gündemde.

Memura enflasyon zammı vermemek için arayışlar var.

Enflasyonla mücadeleden sorumlu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın geçen hafta yaptığı açıklama dikkat çekti.

Çetinkaya, "Endeksleme fiyat istikrarına ulaşmada değiştirmeye çalıştığımız unsurlardan birisi" dedi.

Söyledikleri tam anlaşılmasa da herkes kuşkulandı. Memura, emekliye, ... enflasyon farkı verilmesinden rahatsız olduğu anlaşılıyor. Enflasyon farkı verilmesinin "enflasyonu arttırdığı" kaygısı öne çıkıyor.

Hükümette de benzer anlayışların dillendirildiğine ilişkin bilgiler geliyor.



RAKAMLAR ORTADA

Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Tasarruf şart.

Ama tasarruf en tepeden başlamalı. Makam aracı saltanatından, lüks harcamalardan, yandaşlara ballı ihalelerden, ... vazgeçmeyen hükümetin gözünü işçinin, memurun, emeklinin ücretine dikmesi kabul edilemez.

Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 zam yapılırken, emekçinin maaşının kısılmaya çalışılması olmaz.

Memur, emekli, ..."Cumhurbaşkanının maaşına yapılacak zam baz alınmalı. Bize de en az o kadar zam yapılmalı" diyor.

Haksız mı?



