Hükümetin zam teklifini reddeden memur, daha iyi rakamlar için eylem yapacak.
19 Ağustos günü Türkiye Kamu-Sen saat 12'de, Birleşik Kamu İş ise saat 12.30'da hükümetin zam teklifini protesto edecek. Çalışma Bakanlığı önündeki eylemlere Memur Sen de davetli.
Hükûmet ile memurun önümüzdeki iki yıl için yürüttüğü toplu sözleşme pazarlığında son gün 20 Ağustos olacak. Taraflar, 20 Ağustos'ta uzlaşamaz ise konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. Kurul, milyonlarca memuru yakından ilgilendiren kararını ise en geç ay sonuna kadar verecek. Karar bağlayıcı olacak.
Öte yandan protestoların tek gündemi zam oranları olmayacak. Memurların özlük haklarına ilişkin talepler de gündeme getirilecek.
ulusal.com.tr
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