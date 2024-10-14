Memurlar servis haklarını geri aldı! Personel servisleri çalışmaya başlıyor

Memurlar tasarruf tedbirleri gerekçesiyle kaldırılan servislerine kavuştu. Kısa süre içinde işlerine gidiş gelişlerde servisleri kullanmaya başlayacaklar.

Kazanılmış haklarını kaybetmek istemeyen memurlar yaptıkları bir çok eylemle haklarını aradılar.

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul Ulusal Kanal'a yaptığı değerlendirmede haklarını mücadeleyle kazandıklarını vurguladı.

Toplu sözleşme sürelerinin yıl sonunda biteceğini belirten Tonbul, geri adıma zorlayarak kaos ortamını da engellediklerini söyledi.

Memurların kısa süre içinde servislerini kullanmaya başlayacak.