Memurlar zamda adalet istiyor: %43,93’lük artış talebi gündemde

Ekonomik kriz memur maaşlarını da eritti. Yüksek enflasyonla birlikte alım gücü daha da düştü.. Memur geçinemez hale geldi..

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci memura enflasyon oranının dışında ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi:

"2025 yılı kamu alacaklarına %43,93 oranında zam, Merkez bankasının enflasyon beklentisinin %21 civarında olması, OVP’ye göre enflasyon oranının %17,5 olarak tahmin edilmesi, bu süreçte ekonominin %4 büyüyeceğinin ön görülmesi dikkate alındığında 2025 yılında memur maaşlarının %6+5 kümülatif %11,3 zam yapılması adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir."

Kahveci, maaş artış oranlarının tahminler üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti: "Memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan%43,93 oranına eşit bir zam oranı belirlenmelidir."

Enflasyon farkının zam olmadığını hatırlatan Kahveci, vergide de düzenleme yapılarak adalet sağlanmasını talep etti:

"Vergi politikalarının adil bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, gelir dilimlerinin ekonomik gerçeklere uygun şekilde yükseltilmesi ve gelir vergisi oranının ücretliler açısından %15 seviyesinde sabitlenmesi önem arz etmektedir."