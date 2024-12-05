Memurlar zamda adalet istiyor: %43,93’lük artış talebi gündemde
Memurlar, kamu alacaklarına uygulnacak yüzde 43,93'lük yeni değerleme oranında zam istiyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, enflasyon oranında yapılan artışların zam anlamına gelmediğini söyledi. Kahveci, 2025 için ek zam ve refah payı talep etti.
Ekonomik kriz memur maaşlarını da eritti. Yüksek enflasyonla birlikte alım gücü daha da düştü.. Memur geçinemez hale geldi..
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci memura enflasyon oranının dışında ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi:
"2025 yılı kamu alacaklarına %43,93 oranında zam, Merkez bankasının enflasyon beklentisinin %21 civarında olması, OVP’ye göre enflasyon oranının %17,5 olarak tahmin edilmesi, bu süreçte ekonominin %4 büyüyeceğinin ön görülmesi dikkate alındığında 2025 yılında memur maaşlarının %6+5 kümülatif %11,3 zam yapılması adaletli ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir."
Kahveci, maaş artış oranlarının tahminler üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılması gerektiğini belirtti: "Memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan%43,93 oranına eşit bir zam oranı belirlenmelidir."
Enflasyon farkının zam olmadığını hatırlatan Kahveci, vergide de düzenleme yapılarak adalet sağlanmasını talep etti:
"Vergi politikalarının adil bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, gelir dilimlerinin ekonomik gerçeklere uygun şekilde yükseltilmesi ve gelir vergisi oranının ücretliler açısından %15 seviyesinde sabitlenmesi önem arz etmektedir."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi