"Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yönetmeliğin ekli 2 sayılı cetvelinin "Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün 1 numaralı sırası ile "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" bölümünün 2 numaralı sırasında değişiklik yapıldı, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" bölümünün 1 numaralı sırası yürürlükten kaldırıldı.



Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki memurlara 2'si yazlık, 2'si kışlık olmak üzere 4 pantolon, 3 tişört, 2 kışlık gömlek, 2 gömlek altı tişört, bir çift ayakkabı, bir çift bot, bir mont, bir kazak, bir eldiven, 2 kravat, bir parka, bir termal içlik, biri yazlık, biri kışlık olmak üzere 2 kep, bir bel kemeri, bir teçhizat takımı ve bir örgü başlık verilecek. Bu ürünlerin kullanım süreleri 1 ila 10 yıl arasında değişiyor.



Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki memurlar ise yünlü kumaştan bir takım elbise veya tayyör ve bir çift ayakkabı alacak. Bu ürünlerin birer yıllık kullanım süresi bulunuyor.



Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir takım elbiselik, şapkalık, paltoluk veya pardösülük kumaş, bir beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı, isteyen kadın personele her yıl 2 desensiz kumaş başlık dağıtılacak.



Ayrıca yönetmeliğin dipnot bölümünde yer alan "sualtı grup amirliğinde görevli balık adam" ifadesi "kurbağa adam" olarak değiştirildi.