Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor! Ancak maaşlar ne olacak?

Memur-Sen Konfederasyonu ise düzenlemeyi olumlu karşılarken, maaş ve sigorta haklarının tam olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Yarı zamanlı çalışma hakkı 2016 yılında yasalaşmış ancak yönetmelik çıkarılmamıştı. 2025’in "aile yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni yönetmelik taslağı hazırlandı ve görüşe açıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşmelerde kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması yönünde adımlar atıldığını belirterek, doğum yapan veya evlat edinen memurların iş ve aile hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti.

"2013’te yapılan toplu iş sözleşmesinde kadın istihdamının önündeki engeller başlığımız vardı. Çalışan aileler ya çocuğu tercih edecek ya da işi tercih edecek.”

Taslak yönetmeliğe göre, çocuğu için yarı zamanlı çalışmayı tercih eden anne veya baba, maaşının yalnızca yarısını alabilecek. Ancak Memur-Sen, bu noktada özlük haklarının korunması gerektiğini belirterek maaş ve sigorta ödemelerinin tam yapılmasını talep etti.

“Çocuk okul çağına gelene kadar anne veya baba yarı zamanlı çalışabilmeli. Ancak ücretinin ve sigortasının tam ödenmesi lazım. Aksi takdirde devletin, çocuk istihdamı ve bakımı için daha fazla masraf yapması gerekir.”

Memur-Sen, yeni yönetmelikle çocuğun anne ve babasının yanında büyümesini teşvik eden yöntemler bulunması gerektiğini ifade etti.

“Çocuğun anne ve babasının yanında büyümesini teşvik edecek yöntemler bulmamız lazım. Bu yarı zamanlı çalışmada Memur-Sen olarak teklifimiz var.”