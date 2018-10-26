Türkiye Kamu-Sen, eş zamanlı olarak yurt çapında "Andımız" eylemi yaptı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “80 yıl aralıksız okutulan bir Ant’tan kimler neden rahatsız olmaktadır” diye sordu. Eylem sonrası hep bir ağızdan Öğrenci Andı okundu.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Andımız’ın kaldırılmasına tepki gösterdi.



Başkent Ankara ve eş zamanlı olarak tüm illerde Andımız’ın yeniden okullarda okutulması için yapılan eylem sorası hep bir ağızdan Andımız okundu.



Türkiye Kamu Sen yönetici ve üyelerinin yanı sıra kamu görevlileri, öğrenci ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği eylemin Ankara’daki adresi Ulus’taki 2’inci Meclis önüydü.



Andımız eyleminde açıklamayı Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptı.



Andımız’ın 2013 yılında çözüm sürecine kurban edildiğini hatırlatan Kahveci, “80 yıl aralıksız okutulan bir Ant’tan kimler neden rahatsız olmaktadır” diye sordu.



Hükümete yakınlığı ile bilinen bir başka memur konfederasyonu Memur Sen, Danıştay’ın Andımız kararına tepki göstermiş Andımız’ı, “Irkçı slogan” ilan etmişti.







HABER: TANSEV KARA

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