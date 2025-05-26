Memurun gözü toplu sözleşmede! "600 ek gösterge hayata geçirilmeli"

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci yaklaşıyor. Yetkili sendikanın hazırlıkları sürüyor. Memur Sen Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memurun en önemli talebinin ekonomik olduğunu söyledi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme müzakereleri Ağustos ayında başlıyor. Teklif hazırlığındaki yetkili sendika sahadan talepleri topluyor. Memurun ekonomik talebi listenin başında yer aldı.

"Memurlar alım gücünü kaybediyorlar. Herkesin istediği şu anda yüzdelik, şu anda net bir rakam söyleyemem. Düşen bir alım gücünün de korunması tarafındayız, sendikaların görevi de bu."

Memur-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul süreci Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Memurun beklentilerine dikkat çekti.

"İkincisi 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi, üçüncü olarak 3600 ek göstergedeki haksızlıkların giderilmesi var. Birinci dereceye gelmiş bütün memurlara bu ek göstergenin verileceği Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıktı."

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlenecek. Önceki toplu sözleşme kararlarından hayata geçirilmeyenler de var.

"Koruyucu giyim konusu hayata geçirilmedi. 3600 ek gösterge kısmen yerine getirildi. Harcırahlar ve yemek hizmetiyle ilgili çalışma yapılacaktı, yapılmadı. İmza altına alınan kararlar hayata geçirilmiyorsa toplu sözleşmenin eksikliği anlamına gelir."

Tonbul, memurlar için toplu sözleşme sürecinin en önemli eksiğinin grev hakkı olduğunu belirterek hakem kurulunun yapılanmasını da eleştirdi.

Memur-Sen sahadan topladığı talepleri temmuz ayı ortasında açıklayacak. Aynı ay içinde talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak. 1 Ağustos’ta müzakere süreci başlayacak aynı ay içinde toplu sözleşme karara bağlanacak. Olası durumda Hakem Kurulu da 5 gün içinde karar verecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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