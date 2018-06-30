Ankara ile Washington'un Menbiç mutabakatı kapsamında tarafların alandaki faaliyetleri sürüyor. Menbiç çevresinde 6 kez devriye çalışma yapan Türkiye kentten PKK/PYD'nin çıkartılması için hazırlığını devam ettiriyor. Amerikan askerleri ise terör örgütüne destek ziyaretleri yapıyor. Ulusal Kanal'a konuşan güvenlik kaynakları "Ya PKK kendisi Menbiç'ten çıkacak ya da biz çıkartacağız" vurgusu yaptı.

Ankara ile Washington'un 4 Haziran'da yaptığı Menbiç mutabakatı süreci devam ediyor.PKK/PYD'nin kentten çıkartılması için Amerika'dan somut adımlar isteyen Türkiye diğer yandan kendi faaliyetlerini de sürdürüyor.Mutabakat çerçevesinde Türk Ordusu ilk devriyesini Cerablus ile Menbiç arasındaki Sacur Nehri civarında 18 Haziran'da yapmıştı. Türk Ordusu toplamda 6 kez devriye faaliyeti yürüttü.Ayrıca Türkiye'nin, kontrol ettiği gruplara Menbiç'e girme konusunda emir vermeye hazırlandığı da belirtildi.Sürece ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin kenti terk etmesi ve silahların toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini söyledi.Amerikan tarafı ise PKK/PYD ile görüşmeler yapıyor. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ve beraberindeki askerler PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu sözde Menbiç Askeri Konseyi yöneticilerini ziyaret etmişti. Votel bu ziyaretleri PKK/PYD olan güçlü desteklerini ifade etmek için yaptıklarını söylemişti.Votel'ın ziyaret ettiği konsey yöneticileri ise Türk askerinin kente girmesi durumunda karşılık vereceklerini ilan etti. Bu arada Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki teröristlere askeri yardımını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.Sahada bunlar yaşanırken ABD ile Türkiye arasındaki mutabakatta soru işareti oluşturan bazı başlıklar var. Zira terör örgütünün kentten nasıl çıkacağı net değil. Bu noktada, Amerika'nın farklı bir isim altında PKK/PYD'lileri kentte muhafaza etmek istediği konuşuluyor.Ulusal Kanal'a konuşan güvenlik kaynakları, Türk askerinin Amerika'nın terör örgütünü farklı bir isim altında sunma planının farkında olduğunu söyledi. "Bizim için isim değişikliği fark etmez" diye konuşan kaynaklar "PKK Menbiç'ten ya kendisi çıkar ya da biz çıkartırız" vurgusu yaptı.Kaynaklar, Sacur Nehri'ne yakın noktalarda PKK'lıların siperleri boşaltarak beyaz bayrak diktiğini, ancak diğer görünür noktalardaki bölgelerde hala varlığını sürdürdüğünü kaydetti.Menbiç mutabakarı hangi aşamada?MENBİÇ MUTABAKATI HANGİ AŞAMADA?TSK MENBİÇ İÇİN HAZIRLIĞINI SÜRDÜRÜYORAMERİKA'NIN PYD'YE DESTEĞİ SÜRÜYORABD'NİN "KILIK DEĞİŞTİRME" PLANIMENBİÇ'TEKİ PKK/PYD VARLIĞIGÜVENLİK KAYNAKLARI: GEREKİRSE PKK'YI BİZ ÇIKARTACAĞIZ