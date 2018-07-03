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Menbiç'te 8. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Menbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı, 8. devriye faaliyetinin yapıldığını açıkladı.

Menbiç'te 8. devriye

TSK, Münbiç’teki PKK işgalini bitirmek için başlattığı devriye faaliyetlerinin 8'incisini gerçekleştirdi.

Genelkurmay, askerlerin Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasındaki hatta devriye gezdiğini duyurdu.

Açıklama Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapıldı.

Devriye koordineli ancak bağımsız olarak icra edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Mutabakat ayrıca Menbiç'ten teröristlerin çıkmasını ve silahlarının toplanmasını da içeriyor.

PKK/PYD, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da Amerika'nın desteğiyle terör örgütü IŞİD'ten alarak işgal etmişti

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #menbic #devri #devriye
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