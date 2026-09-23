Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkan vekili dahil 9 kişi gözaltında

İzmir’de Menderes Belediyesi’ni hedef alan “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsam genişletildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkan vekili dahil 9 kişi gözaltında
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 İlk operasyon dalgasının ardından soruşturmanın devamında ikinci dalga operasyon düzenlenirken, aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’ın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE İLK OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma dosyasında dikkat çeken başlıklar:

Suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi başlıklar yer alıyor.
Daha önce düzenlenen ilk dalga operasyonda, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, belediye başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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