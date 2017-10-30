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Menderes Türel: İstifa etmem için Erdoğan'ın iması yeter

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinden istifa etmesini 'ima' etmesinin yeterli olduğunu söyledi ve "Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanımdır" dedi.

Menderes Türel: İstifa etmem için Erdoğan'ın iması yeter
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinden istifa etmesini 'ima' etmesinin yeterli olduğunu söyledi ve "Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanımdır" dedi.

Habertürk'ten Sevilay Yılmaz'ın sorularına cevap veren Türel, istifasının istendiği yönündeki iddialar için şunları söyledi:

"Tesadüf işte… İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara'da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis'te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara'ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil.

'BENİ HALKIN TERCİHİNE SUNAN CUMHURBAŞKANI'DIR'
Bırakın istifa etmemin istenmesini filan… İmasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim. Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanı'mdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye 'Demokrasiye aykırı' demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil."

ulusal.com.tr
Etiketler; #antalya #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı erdoğan #menderes türel #AKP
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