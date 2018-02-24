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Menemen Hayvancılık Fuarı

İzmir’in Menemen ilçesi Hayvancılık Fuarı’na hazırlanıyor. Fuarla birlikte bilimsel yöntemlerle çiftçilerin eğitilmesi hedefleniyor. Fuar 15-18 Mart tarihleri arasında yapılacak

İzmir’in kuzeye açılan kapısı olan Menemen, Hayvancılık Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’na hazırlanıyor.  15 Mart'ta başlayacak olan fuar 18 Mart'ta bitecek. 

Fuarın tanıtım lansmanını Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin yaptı. Şahin Menemen’in tarımsal özelliklerini anlattı.

Fuar tarıma dayalı sanayinin temsilcilerini çiftçilerle buluşacak. Çiftçinin eğitilmesi hedeflerin başında yer alıyor. 

Fuar da kadın üreticiler ön planda olacak. 

Fuarın paydaşlarından Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Vural Ulusal Kanal’a konuştu.

Hayvancılık Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı 15-18 Mart günleri arasında Menemen Göl Park Fuar Alanı’nda yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #menemen #izmir
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