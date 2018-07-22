İyi Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı. İyi Parti bir ay içinde Olağanüstü Kongre'yediecek. Meral Akşener yeniden aday olmayacak

Meral Akşener, Afyon çalıştayında istifa ettiğini duyurdu. Akşener, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dedi.,



Meral Akşener'den ilk açıklama

Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.



Olağanüstü kongre kararı

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre İyi Parti 3 hafta sonra seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

Meral Akşener yeniden aday olacak.



Partiden ilk açıklama

İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." diye yazdı.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." dedi.



İyi Parti eski Gençlik Kolları başkanının burnu kırıldı

Salonda yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk'ün burnu kırıldı.

Ertürk Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Partimizin çalıştayı demokratik tartışmalarla, Sn. Genel Başkan'ın başkanlığında devam ederken saldırıya uğradığım doğrudur. Sandalyemde konuşmaları dinlerken arkamdan saldıran "kiralık" şahıs hızla kaçmıştır. Sağlık durumum iyi. Dostlarımız kederlenmesin.Saldırı bir arbede, tartışma neticesinde olmamış, belli ki planlı bir şekilde kiralık saldırganla gerçekleştirilmiştir." dedi





Ümit Özdağ istifa haberlerini yalanlamıştı

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin ulaştığı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa haberlerini yalanlamış ve Meral Akşener'in kapanış konuşması yapacağını açıklamıştı.





Fatih Eryılmaz İyi Parti'den istifa etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti önünde darbecilere karşı gelen ve burada darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da İyi Parti'den istifa etti.



Eryılmaz istifasını, "İyi Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım." sözleriyle duyurdu.







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