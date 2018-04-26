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Resmi Gazete'de yayımlandı

Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Abdullah Gül ile ilgili açıklamada bulundu.

Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

 

Etiketler; #abdullah gül #meral akşener
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