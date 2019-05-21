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Meral Akşener'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "3600 ek gösterge için söz vermişlerdi ama kanun teklifimizi reddettiler. Öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve din görevlilerimizin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için geçen hafta bir araştırma önergesi daha verdik. Ama AK Parti ile küçük ortak, yine reddettiler. İyi Parti olarak ek gösterge meselesinin, EYT'lilerin haklarının asgari ücretten vergi alınmamasının takipçisi olmaya, ilgili arkadaşları rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi

Meral Akşener'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge konularına değindi.

Meral Akşener, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, damat bir reform paketi açıkladı. Paketten çıka çıka kıdem tazminatlarına çöküp yandaşlara aktarma planı çıktı. Nasıl işsizlik fonu işsizler için değil de yandaşlar için kullanıyorlarsa şimdi de milyonlarca çalışanın emeklilik hayallerini yandaşlara peşkeş çekmek istiyorlar. Çalışanları köleleştirmek anlamına gelen bu plan, derhal rafa kaldırılmalıdır. Sayın Erdoğan, sosyal güvenliksiz bir çalışma hayatı anlamına gelen bu düzenlemeden biran önce vazgeçin. Kazanılmış haklara göz dikeceğinize verdiğiniz sözleri tutun. 3600 ek gösterge için söz vermişlerdi ama kanun teklifimizi reddettiler. Öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve din görevlilerimizin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için geçen hafta bir araştırma önergesi daha verdik. Ama AK Parti ile küçük ortak, yine reddettiler. İyi Parti olarak ek gösterge meselesinin, EYT'lilerin haklarının asgari ücretten vergi alınmamasının takipçisi olmaya, ilgili arkadaşları rahatsız etmeye devam edeceğiz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #İyi Parti #meral akşener #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #3600 ek gösterge
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