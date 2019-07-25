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Meral Akşener'den EYT açıklaması - Son dakika 25 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge haberleri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz" şeklinde konuştu

Meral Akşener'den EYT açıklaması - Son dakika 25 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge haberleri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

Akşener, şunları söyledi:

"31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz. İstanbullular, İstanbul'da akrabası bulunan herkes. Yani ne benim ne bir başkası. Kişisel olarak ben İstanbul ikamet kayıtlıyım, bir oy kullanıyorum. Ama onun ötesinde sizsiniz, sizlersiniz. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz. Dolayısıyla tarım, hayvancılık, sanayi, ekonomide tencerenin yanması, her evde 4 yıllık bir üniversite mezunu işsiz olması, artık Türkiye'nin illeti, zilleti bin kenara koyup, sizin gözünüzün içine bakıp hangi problemlerin çözülmesi gerektiğine karar vermek zorunda olduğu bir dönem. İYİ parti olarak biz de bunlara dikkat çekme adına hem Meclis'te, hem Meclis dışında yerine getirmeye devam edeceğiz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #meral akşener #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #İyi Parti
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