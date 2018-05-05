İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önce Kahramanmaraş'ta sonrasında Kilis'te konuştu.
Akşener, Cumhurbaşkanı adayları için imza vermeye gidecek vatandaşları tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert yanıt verdi.
İyi Parti Genel Başkanı, tüm cumhurbaşkanı adayları için imza çağrısı yaptı, seçmenlerden imza vermeye gitmelerini istedi.
ulusal.com.tr
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