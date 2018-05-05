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Meral Akşener'den imza çağrısı: Sadece bana değil, diğer adaylara da imza atın

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta konuştu. Seçmenleri ilçe seçim kurullarına imza vermeye çağıran Akşener, "Ben sadece kendime istemiyorum, diğer adaylara da imza atmanızı istiyorum" dedi.

Meral Akşener'den imza çağrısı: Sadece bana değil, diğer adaylara da imza atın
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önce Kahramanmaraş'ta sonrasında Kilis'te konuştu. 

Akşener, Cumhurbaşkanı adayları için imza vermeye gidecek vatandaşları tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert yanıt verdi. 

İyi Parti Genel Başkanı, tüm cumhurbaşkanı adayları için imza çağrısı yaptı, seçmenlerden imza vermeye gitmelerini istedi. 

ulusal.com.tr
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