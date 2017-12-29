İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırklareli'de yaptığı açıklamada Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden rahatsız olduğunu dile getirdi

Rusya ile yapılan S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmayı hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şunları söyledi:Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak, dış politika yapılmaz kardeşim. Azıcık sağduyu, sakinlik, akıl; biraz tarih bilgisi. Yahu bağırıp, çağıracağınıza azıcık bunları öğrenin kardeşim. Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor, onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika'ya 'Ey Trump' yaptın, yaptın, gittin. 11 milyar dolarlık uçak satın aldın. Ya bu 'Ey'lerin gereğini yap ya da bu 'Ey'leri kes kardeşim.