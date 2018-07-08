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Meral Akşener: Derhal İyi Parti'yi terk etsin

Meclis'teki yemin töreni sırasında İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi Meral Akşener'i kızdırdı

Meral Akşener: Derhal İyi Parti'yi terk etsin

TBMM'deki yemin töreni sırasında İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi Meral Akşener'i kızdırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı İyi Parti vekillerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Genel Kurulu'na gelince ayağa kalkmasına ve bir vekilin de Bahçeli'nin elini öpmesine sert tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meral akşener #İyi Parti
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