İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın maaşına yapılan %26'lık zamma değinen Akşener, "çalışana emekliye yapmadan kendi maaşına yapıyorsun zehir olsun zıkkım olsun haram olsun" dedi. "PKK'nın Türkiye'yi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" diyen Akşener, grup konuşmasında "Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı

Meral Akşener şöyle konuştu:



Domatesi 1 liradan yedireceğiz. Asgari ücretliye et yedireceğiz. Asgari ücretlimiz gerçekten yeteri kadar et yiyecek. Budur bizim davamız. Kaynak yaratacağız. Rant yaratacağız, evet bunlardan çok daha fazla rant yaratacağız kimni için? Millet için. Asgari ücreti arttırmak için rant yaratacağız, ürcetsiz eğitim için rant yaratacağız. 16 yıldır ücretsiz eğitim diye kandırıyorsunuz oysa okullarda bağış adı altına paralar toplanıyor. Devlet okullarını öldürdürünüz. Özel okullarla devlet okulları arasında uçurumlar var. 464 dediniz öyle çevirdiniz böyle çevirdiniz evlalarda aileleriyle kafa kafaya verip değiştirdiğiniz sistemi anlamaya çalışıyor. İşte biz devlet okullarını birinci lige yeniden çıkartacağız. İlköğretimde orta öğretimde özel okula ihtiyacı ortadan kaldıracağız.



Aylardır diyoruz ki yapın şu atamaları, ülkemize hizmet için heyecanla bekleyen gençleri üzmeyin. Sözleşmeli öğretmenlik diye bir şey uydurdunuz, öğretmenin sözleşmesi mi olur? 3600 ek gösterge dedik seçimden çnce sözümüze geldiler seçim bitti onu da unuttular. şu 3600 ek göstergeyi verin artık. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz eğitim olgusu en iyi şartlarda olmalı. En zengininden en fakirine kadar aynı eğitimi almalı. Sizin işsiz bıraktığınız gençliğe biz iş yaratacağız. Türkiye'yi yazılım üssü yapacağız. Endüstride ağır sanayide otomotivde her yerde. Biz yalnız diploma değil iş vereceğiz.



Yazın bunu bir kenara bakın bunu da iyi dinleyin. Suriyelileri geri göndereceğiz. Nasıl diye sorarsanız eğer, Türk milletinin yüzü suyu hürmetine size reçeteyi açıklıyoruz. Alın kalem kağıdı yazmaya başlayın muhteremler



1- Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini kesin bir dille açıklayın.

2- Bu insanların suriye'ye dönmesi konusunda Esad'la anlaşın. Türkiye'nin gücünü masaya koyun.

3- Bu sorun sıfırlanana kadar sığınmacıların açtığı dükkanlarda kaçak ürünlerin satışına engel olun.

4- Göçmenler için geçici vergi müğkellefliği kanunu çıkartın.

5- Özellikle güney illerimizde esnaflarımıza vergi kolaylığı sağlayın.

6- Devriyeleri sıkılaştırın Türkyie sınırlarınıo yol geçen hanı olmaktan kurtarın.

7- Suriye'den aracını getiren mültecilere geçici sürücü belgesi şartı getirin.



Bunları yapın bakın işler nasıl yoluna giriyor. Milletimizi İyi Parti'ye oy vermeye bu hazin tiyatroya son vermeye çağırıyorum. Hakkın adaletin huzurun olmadığı topraklarda bereket olmaz. Ahlakın olmadığı topğlumlarda refah sağlanamaz. Bu dünyaya niçin geldiğimizi unutmayacağız. Bizim bu topraklara borcumuz var. Bizim ecdadımıza borcumuz var.



Geçmeyen araç için olmayan hjasta için kalkmayan uçak için yandaşa para ödeniyor. Bunlar öylesine şaşırmışlar ki dillerine ne dolanmışsa bugün kendileri yapıyor. Bunların tuttukları yol yol değil. Cami'nin elektriğine kesmek, ezanı susturmaktır. Yeter artık dememiz lazım. 81 milyon hep birlikte bir ağızdan yetti artık dememiz lazım. Aziz milletim İyi Parti'ye muhalefet görevi verdin ve üzerimize düşen görevi yapıyoruz.



Kamuda keyfi harcamalara son verin, yatırımlardan değil israftan kaçının, sayıştay raporlarının gereğini yapın, temel ihtiyaçlardan ÖTV KDV'yi tamamen kaldırım millet bir rahat nefes alsın. Yok biz bildiğimizi okuyacağız diyorsanız, buradan söylüyorum millette canınıza okuyacak.



Papaz kaçtıktan sonra "Eyy" demeyi bıraktı



PKK'nın Amerikayla poz vererek Türkiye'yi tehdit etmesine izin vermeyceğiz.



Aziz milletim iktidara 3 haftadır sesleniyorum. Kendi maaşına aptığınız %26 zammı önce milletin maaşına yapın diyorum, millet söz konusu olunca görmez oluyorlar. Vazgeçmedim vazgeçmeyeceğiz, bu işin peşine düşeceğim. Bir kez daha sesleniyorum Kendi maaşına %26 zam yapıyorsan eğer önce sosyal yardımları %26 arttır. Asgari ücret 1603 lira, koy üstüne %26 zammı asgari ücreti 2026 liraya çıkartacaktın. Devletin zirvesine hep bana hep bana demek yakışmaz. Cumhubaşkanına 60 bin lira yetmiyora kuşa dönmüş maaşlar nasıl yetsin. Çalışana emekliye yapmadan kendi maaşına yapıyorsan zehir olsun zıkkım olsun haram olsun.



Aziz milletim, yanlış adımları düze çıkartmak için gayret edeceğimize söz verdik. Geçen hafta plan bütçe komisyonunda jandarma ve emniyet genel müdürlüğü bütçesi görüşüldü 627 milyon lira ödenek önergesi verdik. Önergenin gündeme alınması AKP HDP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu kaçıncı reddediş? Bunlar işi Ret ittifakına çevirdi. Bunların sözü suya yazılır bizim sözümüz kayaya yazılır. Biliyoruz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mecvuttur