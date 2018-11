İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmasının satır başları şöyle:



İktidarın basiretsiz kararları yüzünden karanlık yollara doğru gidiyoruz. Pazara giden farkında vatandaş farkında. Damat Berat ekonomi iyiye gidiyor dese de ceplerin boşaldığını herkes farkında. Bütün verilen gösteriyor ki cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor.



Cumhurbaşkanının ekonomi ile ilgili konulara girmemesi bile durumun kötüye gittiğini gösteriyor. Amerika'ya boyun eğip papazı verdikten sonra dikkat ederseniz ekonomi ile ilgii birşey söylemiyor.

Ekonomimizde dünyanın dikkatini çeken tek bir şey var o da şu damat ne zaman konuşsa dolar fırlıyor.



Bütün veriler gösteriyor ki 2019 yılında ekonomimizin büyüme ihtimali yok. Bankalar kredi vermiyor verilen krediler geri dönmüyor. Konkordatoların ardı arkası kesilmiyor. Fabrikalar yanıyor.

Yıllardır üretmeden dışarıdan borç aldılar. Parayı betona gömerek oluşturdukları yalancı baharın sonuna geldik.



Üretim tamamen durma noktasına geldi. Enflasyon canavarı yüzde 25,2 ile son 15 yılın zirvesini gördü.

Tüketim de durma noktasına geldi. Üretim tüketim döngüsü kırılınca firmalar küçülüyor.

Kısacası ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz damat berat ın ekonomide dengeleme dediği işte bu. Üretim sıfır tüketim sıfır elde var sıfıra sıfır.



Geldikleri günden daha kötü bir Türkiye var artık. Vakti gelmiş demektir. Harun gibi gelip Karun gibi zengin oldular. Bu iktidara kırmızı kart gösterme vakti geldi. Oyundan atılma vakitleri geldi.

Aziz milletim sarayında günde 2 trilyonla doymayan bu zalim iktidar 1 bardak çay ve simidi size reva görmüyor. Bu zalim iktidarın peşinden gidilir mi?



Suriye'li göçmenlere 35 milyon dolar harcadığını iddia eden iktidar emekliye gelince o kadar parayı nereden bulacağız deme hakkına sahip değildir.

Devletin fabrikaları tesisleri arazileri satılmış, dolar dört kat artmış fahiş fiyatla yaptırdığınız havalimanlarını, hastaneleri topladığınız vergilerle yaptırdığınızı söylüyorsunuz. Yalan.

Tarlasına buğday eken çifçiye gelir garantisi verdiniz mi, küçük/orta boy sanayiciye gelir garantisi verdiniz mi? Hayır Ama hastane yapan müteahhite hasta garantisi var havaalanı yapan müteahhite uçuş garantisi verdiniz. Ne uçtunuz be kardeşim? Bir türlü yere gerçeğe inemiyorsunuz?



Enflasyon pahalılığına adıdır. Fakir daha fakir olur. Gelir dağılımı daha da kötüleşir. Enflasyon vatandaşımızı yer bitirir. Bu canavarı durdurun, gittiğimiz yolun sonu uçurum.



-Damat Berat'ı biran önce hazine ve maliye bakanlığından uzaklaştırın



-Bürokratları liyakat ilkesine göre değiştirin.



-2019 yılı bütçesini revize ederek gerçekçi hale getirin



-1 aralık tan itibaren uygulanmak zere eylem planı hazırlayın



-Ssanayi ve tarım da 3 yıllık gerçekçi bir yatırım planı yapın



-Yabancı tekeline girmiş üretim yerlerini düzeltin



-Varlık fonunu kapatıp hazineye devredin. sayıştay denetimine açın



-Kamuda lüks tüketime ve israfa son verin



-Sanayi ve tarım yatırımları devam ettirin



-Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın



-Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 50 zammı iptal edin. bu kış millet donacak



Burs bekleyen öğrencilere bedavacı diyor. Ayıp be ayıp. Kendi çocuklarınızı nasıl okuttunuz?

Aziz milletim size söyleyeyim sosyal yardımları kesecek. Onun için şuanda sosyal yardımlara bağırıp çağırmaya başladı.



Herkes kendisine uysun istiyor: Kodamanlarla baronlarla yürüyor. Bu değişimi bu farklılığı bu kopuşu göreceksin eminim o kırmızı kartı yerel seçimlerde göstereceksin.



Çok maharetli sanırsın dahi. Bir insan herşeyden anlar mı? Bu herşeyden anlıyor. Herşeyi cumhurbaşkanlığına bağladı. Başına da kendini ve damadını geçirdi. Hem elektrikçi hem elektronikçi hem muslukçu hem forvet hem defans hem orta saha hem kaleci hem futbolcu hem basketçi hem yüzücü hem tenisçi hem doktor hem mühendis hem de ekonomist yaa herşey var.

81 milyonun içinde kimse kalmamış bütün kabiliyetler buna dağıtılmış ee biraz kalmış o da damada dağıtılmış.



Millettten haberi yok, çocuğuna boynu bükük kalan babadan, pazarlarda yerlerde yiyecek toplayan teyzelerden haberi yok.

Allah var. Allah'ın huzuruna çıkmak var. Hesap günü var. Ahiret var ahiret.



Millete besmelesiz et yedirdi. Samanı bile ithal etti. Şimdi de yerli tohuma savaş açtı. Çiftçimizi ithal tohuma mahkum etti. Ey papaz sen nelere kadirmişsin. Herşeyi inşaattan ibaret zannedenler tarımın stratejik bir sektör olduğunu maalesef farkında değiller. Gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi milli sorundur. Türkiye bir an önce çiftçisine gerekli desteği vererek tarım da kendi kendine yeten hale gelmelidir.

İktidara çağrımdır; Gübre ve mazottan ÖTV'yi tamamen kaldırın.



Yüzü kızarmaz bir güruh insafsızca ülkeyi sömürmeye devam ediyor.

İYİ Parti iktidarında hırsızlık, yolsuzluk olmayacak. En önemlisi kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak.

İYİ Parti'nin olduğu yerlerde torpil olmayacak, yandaş olmayacak. İYİ Parti iktidarında mülakat diye birşey olmayacak.

KPSS Türkiye 3.sü olmuş evladımız mülakatta 55 alıp eleniyor. Ölçü şu, "Bizden misin değil misin?" Bu hak hukuk gözetmek değildir bu olsa olsa haram lokma yemek olur.



Allah'a şirk koşan rektör müsveddesinin ardında kayırmacılığın izleri var, Helen kılıklı büyükelçi rezaletini biliyorsunuz ardında kayırmacılığın izleri var.

Saray'a sesleniyorum; Beyler kendinize gelin kendinize. O büyükelçiyi düzeltiyorum o Helen'i hemen görevden alacaksınız.



Erdoğan aslına rücu etti. İYİ Parti yutkunmayacak. İYİ Parti bu gaflet ve ihanet teşebbüslerine karşı susmadı susmayacak.

AK Parti ile HDP birlikte yol yürümeye başladılar bile. Yine saman altından su yürütüyorlar. Milliyetçi değilim diyen ama milliyetçi oylarına göz diken AK Parti'nin işine ne gelir. Bizi onlarla yanyana göstermek. Ceplerinde bir avuç çamurla gezerler ve ihtiyaç olduğunda o çamuru önlerinde kim varsa onlara sıvamaya çalışırlar. Birbirinize pas vererek İYİ Parti'nin yoluna taş koymayı bırakın.

Biz ittifakımızı milletimizle yapacağız. Tekrar söylüyorum biz yerel seçim ittifakını aziz milletimizle yapacağız.



Andımız ve İstiklal Marşımız ikisi birbirinin karşıtı değil ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Bıktık kardeşim bu bıktık değerlerimiz üzerinden değerlerimizi çarpıştırarak siyaset yapmanızdan. Bunları artık yemeyeceğiz.



Bu sapkınlıkları bu yeni din icatlarını derhal yanınızdan uzaklaştırın ve mani olun. Allah'ın kitabına ters düşen o rektör istifa etti. Eğer samimi olsanız o istifayı beklemez o rektör müsveddesini derhal atardınız atar.



Mahkemelerin olmadığı bir Türkiye istiyor. Anayasa, hukuk olmasın. Ben keyfime göre yöneteyim istiyor. İslam'dan da haberi yok. Hükümet yönetecek yargı denetleyecek.