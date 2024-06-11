Meral Akşener hakkındaki iddialara yanıt verdi

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'la görüşmelerine ilişkin açıklama yayınladı. İsmail Saymaz'ın hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Meral Akşener hakkındaki iddialara yanıt verdi
Editör: Yağmur Biçen

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili iki sayfalık bir açıklama yayınladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, İsmail Saymaz'ın iddialarının gerçekdışı olduğunu söyledi.

Akşener "Son günlerde İsmail Saymaz tarafından şahsımla ilgili ortaya atılan 'İş adamının dosyasıyla için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımamaktadır." ifadelerini kullandı, yargıya başvuracağını duyurdu.

Akşener'in sosyal medya hesabında yayınlanan açıklama şöyle:

Meral Akşener hakkındaki iddialara yanıt verdi - Resim : 1

Kardeş dehşeti! Ablasını defalarca bıçakladıKardeş dehşeti! Ablasını defalarca bıçakladıYurt
# Meral Akşaner # ismail saymaz
Çok Okunanlar
Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları
Uzmanından uyarı: "Dolara elveda! 2 ay sonra dolar…" 11 Haziran 2024 döviz kurları
Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat
Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat
Öne Çıkanlar BMGK Filistin için harekete geçti! Netanyahu köşeye sıkıştı! | Prof. Dr. Fahri Erenel BMGK Filistin için harekete geçti! Netanyahu köşeye sıkıştı! | Prof. Dr. Fahri Erenel Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever, yörünge uçuşu sonrası basın mensuplarıyla buluştu Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever, yörünge uçuşu sonrası basın mensuplarıyla buluştu