Meral Akşener hakkındaki iddialara yanıt verdi

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili iki sayfalık bir açıklama yayınladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, İsmail Saymaz'ın iddialarının gerçekdışı olduğunu söyledi.

Akşener "Son günlerde İsmail Saymaz tarafından şahsımla ilgili ortaya atılan 'İş adamının dosyasıyla için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımamaktadır." ifadelerini kullandı, yargıya başvuracağını duyurdu.

Akşener'in sosyal medya hesabında yayınlanan açıklama şöyle: