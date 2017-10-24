Meral Akşener HDP ile temasa geçti. Akşener’in hazırlıklarını yaptığı partinin kurucuları arasında yer alan etkin bir ismin, HDP’de siyaset yapan ve önde gelen isimlerinden biriyle görüştüğü öğrenildi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve kurulacak partiyle ilgili görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi

MHP’den ihraç edilen ve parti kurma çalışmaları yapan Meral Akşener, HDP ile temas kurdu. Etkin bir ismini HDP’ye gönderdi.



Çarşamba günü kuracağı partinin ismini ve kurucularını açıklayacak olan Meral Akşener’den HDP hamlesi geldi.



Yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP’de siyaset yapan önde gelen isimlerinden biriyle görüştü.



Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, bu temas ve görüş alışverişlerinin içinde HDP çevresinde yer almış, öne çıkan bazı isimler de yer aldı. Bölgedeki gelişmeler ve kurulacak partiyle ilgili görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.



HDP'li siyasetçinin detaylı bir değerlendirme için partinin programını görmek istediği öğrenildi.



Akşener’in parti tüzüğünün taslağı geçen haftalarda sızdırılmış, taslakta, PKK açılımı başka bir isim altında savunulmuştu.



ulusal.com.tr