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Meral Akşener: Her siyasi parti aday gösterebilmeli

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı topladıklarını duyurdu. Akşener, "100 bin imza ile adayım, her siyasi parti aday gösterebilmeli" dedi.

Meral Akşener: Her siyasi parti aday gösterebilmeli
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçim çalışmalarına Mersin'de devam etti. 

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı aştıklarını ilan etti Akşener. 

Akşener, her partinin cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi gerektiğini söyledi. 

Cumhur İttifakı cephesinden gelen eleştirilere tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirdi. 


ulusal.com.tr
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