İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçim çalışmalarına Mersin'de devam etti.
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı aştıklarını ilan etti Akşener.
Akşener, her partinin cumhurbaşkanı adayı gösterebilmesi gerektiğini söyledi.
Cumhur İttifakı cephesinden gelen eleştirilere tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirdi.
ulusal.com.tr
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