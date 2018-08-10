İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomideki kötü gidişata dair yazılı açıklama yaptı. "Hepimiz aynı gemideyiz" diyen Akşener "Çözüm için hükümet ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını" ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomi gündemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Akşener "Dış etkilerin varlığını bilmekle birlikte, yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu olarak, ekonomide ve dövizde kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



İyi Parti Genel Başkanı birlik mesajı verdi "Çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız" dedi.



Akşener "Uluslararası piyasalarda güven tazelemek için ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın" ifadesini kullandı.



Merkez Bankasının bağımsızlığının önemini vurgulayan Akşener, açıklamasında "Güven" vurgusu yaptı.



Cumhurbaşkanı'na seslenen Akşener "Gereken adımları ciddiyetle atmadığınız takdirde, kısa süre içinde Türkiye'nin tekrar IMF'lik hale geleceğinden emin olunuz" dedi.





ulusal.com.tr