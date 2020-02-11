Meral Akşener, İdlib'deki gerginliğe ilişkin konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara ve Şam arasında yaşanan gerginlik Akşener’in gündemindeydi.

Akşener, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan tartışmaya ilişkin de konuştu.

Akşener’in gündeminde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “İkinci bir Tayfun Sökmen olmayacağım” açıklaması da vardı.

Akşener Sabiha Gökçen Havaalanı’nda meydana gelen uçak kazasına da değindi.



ulusal.com.tr