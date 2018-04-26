İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.30 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek, 2. ziyaret gerçekleşecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.30 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşme 17 dakika sürdü. Karamollaoğlu bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek, 2. ziyaret gerçekleşecek.



CHP heyetinin Karamollaoğlu ile görüşeceği duyuruldu.



Görüşmenin ardından gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak." dedi.



Akşener, bugün yaptığı açıklamada adaylığını geri almayacağını söylemişti. Akşener, "Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir. Ben nasıl başaracağıma inanarak ve her adımında kendini teraziye koyup tartarak yürüyen bir insansam, gerçekten milletimize güvenerek yola çıkmışsam aday olacak her arkadaşın buna riayet etmesinde fayda var. Ben 'adayım' diyorum, seçip seçmemek oraya gönderip göndermemek elbette de sizin kararınız olacak" demişti.