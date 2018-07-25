Meral Akşenerin açıklamasının olağanüstü ardından toplanan Başkanlık Divanından çıkan ilk kararda “Daha önce aldığımız kararda ısrarcıyız. İYİ Parti Başkanlık Divanı kurultayda Meral Akşener’i aday olarak gösterme kararı almıştır.” denildi

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre İyi Parti kurultayda Meral Akşener'i aday gösterecek. Meral Akşener bugün twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'kesin kararım' diyerek aday olmayacağını belirtmesinin ardından İyi Parti Başkanlık Divanı olağan üstü toplandı. Toplantıdan çıkan ilk sonuçta "Meral Akşener'i aday gösterme kararı alınmıştır" denildi.



İYİ Parti’de baş döndüren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Afyon toplantısının ardından bir daha aday olmayacağını belirterek, görevi bıraktığını söyleyen Genel Başkan Meral Akşener, sabah saatlerinde açıklama yaptı: Kararım kesin, aday olmayacağım! Bu açıklamanın ardından Başkanlık Divanı acil olarak toplandı: Tek adayımız var Akşener!



Bu toplantı saatlerdir devam ediyor. Kolay da biteceğe de benzemiyor. Örneğin, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Haber Türk’te canlı yayına katılacaktı, toplantı sürdüğü için bu programa gelişini iptal etti. Hararetli toplantı sürerken yeni bir ara karar da çıktı ki, bu resmen İYİ Parti Genel Başkanı’na İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndan rest gibiydi.



Sozcu.com.tr'nin ulaştığı karar şöyle: İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener kararından dönmeyip aday olmazsa, biz tüm Başkanlık Divanı üyeleri de kendisi gibi görevi bırakacağız. Meral Akşener yoksa biz de yokuz…



İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre; 2. olağanüstü kurultay 12 Ağustos'ta yapılacak.