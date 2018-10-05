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Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili MHP'den flaş karar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi

Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili MHP'den flaş karar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını bildirdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında görevden alındığı açıklanan MHP Üsküdar İlçe Başkanının da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "tehdit" suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada kimlik tespiti ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

Etiketler; #meral akşener #mhp #İyi Parti #üsküdar
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