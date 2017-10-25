Meral Akşener partisini kurdu. Adı "İyi Parti". 1 saatlik de konuşma yaptı. Ancak o konuşmada Amerika ile ilişkiler, PKK terör sorunu, Kerkük’te yaşananlar ve Fırat Kalkanı gibi hayati konulara hiç girmedi. Akşener'in kuruluş konuşmasında dillendirmediği siyasetler de parti programında yer aldı. Programda Türkiye'nin NATO şemsiyesi altında yer alması savunuluyor. Avrupa Birliği ile ilişkilere önem atfediliyor. PKK lideri Öcalan'ın da savunduğu "eşit yurttaşlık" ifadesi de yine o programda dikkat çeken başlıklardan.

Meral Akşener'in kuruluş dilekçesini verdiği partinin programı ortaya çıktı. Program NATO'ya ve Batı'ya göz kırpıyor.



15 Temmuz darbe girişiminden sonra en çok konuşulanlardan biri de NATO'nun rolüydü. Akşener'in partisinin programında NATO "savunma politikasında en üst şemsiye" olarak ifade ediliyor. Türkiye’nin NATO şemsiyesi altında milli politikalar ve stratejiler uygulayabileceği savunuluyor.



Programda Avrupa Birliği ile ilişkilere de değiniliyor. Birlik ile müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiği görüşü yer alıyor. "Batı ile köklü ve kurumsal ilişkilerin daha ileri götürülmesi" şeklinde ifade kullanılıyor.



Programda "Doğu-Güneydoğu Sorunu" başlıklı bölümde de tanıdık ifadeler var. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "eşit yurttaşlık" tezi Akşener'in parti programında da göze çarpıyor.



"EŞİT VATANDAŞLIK: Partimizin Doğu Güneydoğu sorununa ilişkin öncelikle tüm ülkede eşit vatandaşlık zeminine oturan sağlam bir demokrasi ve özgürlük ortamını geliştirecektir. Çıkış noktamız demokrasi, bireysel hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması, demokrasinin tabana yayılması, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasının sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farkının kapatılması ve refah toplumunun yaratılmasıdır."



Atlantik basını da Akşener'in partisine yakın ilgi gösteriyor. Batı basınında Akşener için belirgin bir parlatma kampanyası yürütülüyor. 20’yi aşkın yayın organında haberleri çıkan Akşener’e güzellemeler diziliyor.



Batı medyası, en heyecanlı manşetlerini, 16 Nisan referandumu öncesinde attı. 3 Nisan'da "Meral Akşener: Türk Cumhurbaşkanının kapısındaki Asena" başlığıyla çıkan MiddleEastEye, Akşener liderliğindeki cephenin "geleceğin merkez sağı" olduğunu iddia etti. 10 Nisan 2017'de de Alman SüdDeustche Zeitung gazetesi "Dişi Kurdun Günleri" başlıklı haber yayınladı.



Aynı gün, Avrupa’daki önemli düşünce merkezlerinden biri olan POLITICO.EU ise "Muhalif ultra-milliyetçiler Erdoğan’ı yerinden edebilir, Akşener ile tanışın." ifadelerine yer verdi.



Amerikan dış politikasında etkin olan Foreign Policy’nin Akşener için kullandığı ifadeler de dikkat çekici. Akşener’in 16 Nisan referandumu çerçevesinde düzenlediği mitingden bilgiler aktaran dergi, başlığında "Haremi reddeden dişi kurt, Sultan Erdoğan’ı alt edebilir mi" diye sordu ve Akşener’i siyasi bir savaşçı olarak niteledi.



ulusal.com.tr