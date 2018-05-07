100 bin imza barajını aşan Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Ankara'da gazetecilerle buluştu.
Akşener, İyi Parti'nin 24 Haziran vaatlerini açıkladı.
Akşener, 8 milyon vatandaşın borçlarını silmeyi vaad etti.
İyi Parti Genel Başkanı, projenin içeriğini de anlattı.
ulusal.com.tr
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