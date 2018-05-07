İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Akşener, seçim vaatlerini açıkladı.

100 bin imza barajını aşan Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Ankara'da gazetecilerle buluştu.Akşener, İyi Parti'nin 24 Haziran vaatlerini açıkladı.Akşener, 8 milyon vatandaşın borçlarını silmeyi vaad etti.İyi Parti Genel Başkanı, projenin içeriğini de anlattı.