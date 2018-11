İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

Siz de bizim gibi daha huzurlu br Türkiye istiyorsunuz. bu amaç doğrultusunda size en yakın siyasi partiye oy veriyorsunuz. Hiç bir Türk evladı ülkesinin kötülüğünü istemez. Sizle aynı otobüste aynı trende yolculuk yapıyorsunuz. Aynı pazardan alışveriş yapıp aynı işyerinde birlikte çalışıyorsunuz, evlatlarınız aynı birliklere aynı anda vatani görevlerini yapmak için teslim oluyorlar. Aynı devlete vergi veriyorsunuz birbirinize sevgi ve hoşgörü penceresinden bakmaya devam edin. Biz ayrıştırıcı değil birleştirici olmaya devam edeceğiz. Allah oy veren vermeyen kardeşlerimizden bin kere razı olsun.



Bir de ğişmeyen gündemimiz var, ekonomik kriz. Türkiye ekonomide hızla 2002 seviyesine döndü. Anlaşılan o ki iktidar başladığı noktada bırakmaya karar verdi. 2023 dedi 2053 dedi hızını alamayıp 2071 dedi, ama geldiğimiz yer 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek hayaller 2071 gerçekler 2002.Üstelik bu daha başlangıç. Veriler gösteriyor ki 2019 daha ağır geçecek. Her eve her işyerine trafik cezası yağıyor, tekerin dönüyor diye ceza yazmaya başladılar.



Evdeki hesap çarşıya uymayınca Erdoğan eski defterleri karıştırıp duruyor. Durmadan konuşuyor, bırak eskileri kardeşim, millet olnlardan zaten hesap sordu. Senden de soracak. Sen önce bunun hesbaını ver dönüp dönüp 10 yıl önceki olanları anlatıyorsun.



Her işi doğru yaptıysan ülkemiz, milletimiz niye bu halde? Her şey güllük gülistanlıksa neden bugünü değil dünü anlatıyorsun? Gerçekleri seçime kadar çarpıtıp zaman kazanmak istiyorsan millete yazık. Hakkı teslim edeyim,i gerçeği saptırmak konusunda hiç kimse ellerine su dökemez.



Vatandaşın pazar torbası dolmuyor. Yeni bir lobi ica etti, soğan lobisi. Meğer mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki mazota gübreye zirai ilaçlara o zamları yapan kendisi değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış, 80 milyon bu zırvalarla dalga geçiyor şu anda.