Kurultayda aday olup olmaması çok konuşulan Meral Akşener'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Meral Akşener, "kurultayda aday olmama kararım kesindir" dedi. Partinin yeni yönetimle devam etmesini belirten Akşener, "aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

Meral Akşener'in twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:



Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.



Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.



Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.



Saygılarımla.





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