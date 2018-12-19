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Meral Akşener Mansur Yavaş'ı aradı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik etti.

Meral Akşener Mansur Yavaş'ı aradı

İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Yavaş'ın ismi dün resmen açıklandı.

Adının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim." açıklamasında bulunan Mansur Yavaş'tan bugün bir açıklama daha geldi.

Yine twitter üzerinden açıklama yapan Mansur Yavaş, Meral Akşener'in kendisini arayarak tebrik ettiğini yazdı.

Mansur Yavaş'ın o açıklaması şöyle:

"İncelik gösterip telefonla arayarak, büyükşehir belediye başkan adaylığımı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım."

Etiketler; #meral akişener #Mansur Yavaş #chp
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